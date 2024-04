Serie A: Bologna-Udinese 0-0 DIRETTA e FOTO

Bologna-Udinese 0-0 DIRETTA per la 34esima giornata di Serie A

Il tecnico dell'Udinese, Fabio Cannavaro

Una vittoria e sarà Conference League aritmetica. Servono invece cinque punti per blindare l'Europa League e otto punti per la Champions League. A cinque giornate dal termine della stagione, a Bologna si cominciano a fare i conti in vista di un probabile storico ritorno in Europa, ma Thiago Motta non deroga dalla linea che ha guidato il suo Bologna fino a pochi passi dal traguardo: "L'unica cosa che conta è la prossima partita, è l'Udinese e come affronteremo la gara. Dobbiamo continuare con questo impegno fino alla fine e regalare al nostro pubblico questa gioia". E' reduce da una vittoria cruciale in casa della Roma, il Bologna. Ma Motta non si fida dell'Udinese, memore del 3-0 dell'andata per i bianconeri: "Penso che sarà una partita diversa, quella di domenica, rispetto a quella con la Roma - argomenta -. Credo che loro tenteranno spesso di chiudersi e noi dovremo essere in grado di affrontare questo aspetto in modo collettivo e se vengono per giocare dobbiamo essere pronti anche a quello. Dobbiamo essere pronti a tutti, consapevoli degli aspetti del nostro gioco sui quali insistere e quelli da migliorare".

Probabili formazioni

Bologna (4-1-4-1): 28 Skorupski, 3 Posch, 31 Beukema, 33 Calafiori, 15 Kristiansen, 8 Freuler, 7 Orsolini, 20 Aebischer, 17 El Azzouzi, 56 Saelemaekers, 9 Zirkzee. (23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 26 Lucumi, 29 De Silvestri, 6 Moro, 80 Fabbian, 82 Urbanski, 10 Karlsson, 11 Ndoye, 18 Castro). All.: Thiago Motta.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Beukema, Calafiori, Kristiansen, Lykogiannis, Ndoye, Motta.

Indisponibili: Ferguson Odgaard, Soumaoro.



Udinese (3-4-2-1): 40 Okoye; 18 Perez, 29 Bijol, 31 Kristensen; 19 Ehizibue, 32 Payero, 11 Walace, 12 Kamara; 24 Samardzic, 37 Pereyra; 17 Lucca. (1 Silvestri, 93 Padelli, 2 Ebosele, 6 Zarraga, 7 Success, 9 Davis, 13 Joao Ferreira, 16 Tikvic, 22 Brenner, 27 Kabasele, 33 Zemura). All.: Cannavaro.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Ebosele, Giannetti, Perez, Thauvin, Success.

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Giannetti, Lovric, Thauvin.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

