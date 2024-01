A Salerno snack al cioccolato colpisce Retegui, Strootman lo mangia. Lancio di oggetti in campo, tra cui un pezzo di cemento

Brutto episodio a Salerno che ha visto, suo malgrado, protagonista Retegui. Dopo aver segnato il gol dell'1-1 in Salernitana-Genoa, l'attaccante italoargentino ha festeggiato sotto la curva dei padroni di casa e per questo sono stati scagliati verso di lui dagli spalti una serie di oggetti.

Come riferito da Dazn, Retegui è stato colpito da uno snack al cioccolato, ed è anche finito a terra per poi rialzarsi, mentre l'altro genoano Strootman ha raccolto la barretta e l'ha mangiata. Tra gli altri oggetti tirati in campo c'era anche un pezzo di cemento divelto dalla curva, che non ha colpito nessuno e che poi è stato preso 'in consegna' dall'arbitro Orsato.

Kevin Strootman, centrocampista del Genoa, ha poi commentato la cosa dai microfoni di Dazn: "Abbiamo festeggiato davanti ai loro tifosi - le sue parole -, hanno lanciato qualcosa ma nel calcio succede, nessuno si è fatto male e va bene così. Lo snack? Sì, l'ho mangiato".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA