Serie A: Cagliari batte Sassuolo 2-1, la rimonta nei minuti finali FOTO

Cagliari batte Sassuolo 2-1 CRONACA per il Monday Night della 15esima giornata di campionato. Un episodio che ha destato una certa impressione durante la partita quando, su una palla alta a centrocampo, il norvegese della squadra emiliana Thorstvedt è saltato assieme al cagliaritano Sulemana nel tentativo di colpire di testa il pallone. Ma Sulemana ha allargato il braccio colpendo, secondo l'arbitro Mariani involontariamente, l'avversario che si è fermato dolorante mentre dalla bocca ha cominciato a perdere del sangue. Poi è uscito per le opportune cure mediche e per rientrare ha avuto bisogno di un apposito tampone, visto che lo scontro gli aveva causato la perdita di due denti incisivi. Che Thorsvedt ha ritrovato sul terreno di gioco, e li ha mostrati al suo allenatore Dionisi ("Mister, eccoli...") per poi riprendere a giocare regolarmente.

Al 90+9' CAGLIARI-Sassuolo 2-1! Rete di Pavoletti. Splendida rovesciata vincente da centro area dopo una sponda di Shomurodov.



Al 90+4' CAGLIARI-Sassuolo 1-1! Rete di Lapadula. Guizzo di Luvumbo, cross al centro: Lapadula in area controlla la sfera e di destro batte Consigli, tiro deviato da Erlic.

Al 7' Cagliari-SASSUOLO 0-1 Rete di Erlic. Corner di Laurienté, Erlic salta più in alto di tutti e di testa supera Scuffet.

Cagliari senza lo squalificato Makoumbou per il posticipo alla Unipol Domus contro il Sassuolo. Claudio Ranieri nell'allenamento di oggi ha puntato soprattutto sulla tattica. Ma ancora sta pensando a chi sostituirà il congolese. In pole Sulemana, già utilizzato nella gara dell'Olimpico con la Lazio dopo l'espulsione di Makoumbou. Non era andato male e lunedì potrebbe arrivare la conferma. Altre possibili soluzioni sono quelle di Nandez, che però potrebbe essere dirottato sulla fascia destra, e di Deiola, sempre in panchina dopo il successo con il Frosinone. Per la corsia esterna potrebbe essere convocato anche Di Pardo, ormai parzialmente in gruppo ma in netto progresso. Resterà, invece, fuori Capradossi, ancora in personalizzato. Scelte difficili ma quasi obbligate in difesa: con lo schieramento a quattro la coppia centrale è Dossena-Goldaniga. In caso di modulo a tre potrebbe scapparci una chance per Wieteska o Obert. Davanti Ranieri potrebbe riproporre la coppia Lapadula-Petagna.

In vista della sfida contro il Cagliari sono due le assenze pesanti per squalifica in casa Sassuolo. Si tratta di Berardi e Boloca, fermati per un turno, titolari indiscussi da inizio stagione. Per sostituire il primo, l'opzione più probabile riguarda Castillejo inserito nella linea a tre, dietro l'unica punta Pinamonti, che prevede il possibile impiego di Bajrami e Laurientè. In lizza per rilevare Berardi anche Defrel o il giovane Volpato. A centrocampo, al fianco di Matheus Henrique, Boloca dovrebbe lasciare il posto a Thorvestd, favorito su Racic.





