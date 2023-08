Prima uscita pubblica per Tacconi, a cena con la famiglia

Prima uscita pubblica per Stefano Tacconi dopo 16 mesi dal suo ricovero per un'emorragia cerebrale. L'ex portiere della nazionale e della Juventus ha partecipato ad una cena in famiglia in un ristorante a San Giovanni Rotondo, dove è attualmente in cura riabilitativa presso l'ospedale Padre Pio. La notizia l'ha data il ristoratore che ha ospitato Tacconi, postando sui propri canali Instagram una foto dell'ex portiere ed una lunga didascalia con la quale racconta "di aver ospitato un grande uomo del calcio italiano che ci ha regalato tante emozioni durante la sua lunga carriera calcistica". "Noi - si legge ancora - lo abbiamo visto sereno e felice con la sua famiglia e amici".



