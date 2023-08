Fiorentina, Italiano: 'Cercheremo rivincita in Conference League'

"Di nuovo in Conference League? Ci prendiamo questa rivincita dopo la finale persa a giugno, siamo contenti di affrontare e confrontarci con tante realtà, siamo pronti. Ci speravamo e l'abbiamo ottenuta, quindi faremo di tutto per ben figurare anche quest'anno". Lo ha detto Vincenzo Italiano nel corso di un'intervista rilasciata a Mediaset.

"Per quanto riguarda il mercato - ha proseguito il tecnico alla guida della Fiorentina per la terza stagione - credo che qualcosa ancora andrà fatto nel senso che dobbiamo puntellare ancora qualche reparto, bisogna cercare come è stato detto di alzare la qualità".

Intanto, stamani ha effettuato le visite mediche il giovane centrocampista argentino con passaporto italiano Gino Infantino, classe 2003, proveniente dal Rosario Central: il giocatore, che ha raggiunto i nuovi compagni al Viola Park, arriva a titolo definitivo per 3 milioni e una percentuale sulla futura rivendita e si legherà alla Fiorentina fino al 2028.

La Fiorentina stasera (ore 20,45, diretta sul sito ufficiale della società) sarà impegnata in amichevole a Grosseto contro la formazione locale. Sarà la prima uscita stagionale davanti ai propri tifosi.



