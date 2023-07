Calcio: L'Atalanta vince 3-1 a Bournemouth, Hojlund in panchina

L'Atalanta ha vinto 3-1 in casa del Bournemouth nella prima delle due amichevoli internazionali in calendario nel proprio precampionato, disputata nel pomeriggio al Vitality Stadium della cittadina inglese.

Rasmus Hojlund, ormai a un passo dal Manchester United, è rimasto in panchina. A segno nel primo tempo al 7' Maehle, in area piccola, dopo la palla di Koopmeiners (assist di Toloi) finita sulla traversa e rimessa dentro da Pasalic, al 36' raddoppia lo stesso Koopmeiners inserendosi in scia al contropiede di Lookman e gol per i locali di Senesi, in tap-in dopo il colpo di testa di Solanke da calcio d'angolo salvato sulla linea da Maehle.

Nella ripresa chiude al 40' Latte Lath, di destro di controbalzo a mezz'altezza, sugli sviluppi di una punizione di Koopmeiners non allontanata dalla difesa inglese. Aggregati gli ex Primavera Ghislandi e Mallamo, entrato nel finale per Zappacosta.



