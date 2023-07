Salernitana in ritiro,si parte domani per Rivisondoli

(ANSA) - SALERNO, 09 LUG - La Salernitana partirà domani mattina in pullman alla volta di Rivisondoli (L'Aquila) dove effettuerà la prima parte del ritiro pre-campionato. I granata lavoreranno in Abruzzo fino al 27 luglio per poi trasferirsi a Fiuggi (Frosinone) dove avrà luogo la seconda fase della preparazione. Paulo Sousa ha convocato 28 calciatori, alcuni dei quali - impegnati nelle scorse settimane con le rispettive nazionali - si aggregheranno nei prossimi giorni. Con il gruppo partirà anche Dia, pezzo pregiato del mercato granata che fa gola a tante società estere e di serie A.

Tra i convocati ci sono anche i giovani Sfait e Iervolino e diversi calciatori che sono rientrati dai prestiti (De Matteis, Mantovani, Motoc, Mamadou Coulibaly e Boultam). Simy, Orlando e Kristoffersen, invece, si alleneranno a Salerno. A Rivisondoli i granata disputeranno le amichevoli con il Delfino Curi Perugia (mercoledì 19 alle 17) e con il Picerno (domenica 23 alle 17).

Il 29, invece, la Salernitana affronterà il Frosinone allo stadio Stirpe. Domani alle 17 è prevista la prima seduta di allenamento in Abruzzo. Un'ora prima, alle 16, Paulo Sousa incontrerà la stampa in conferenza. (ANSA).