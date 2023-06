Pirlo è il nuovo tecnico della Sampdoria

Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Sampdoria. L'ex tecnico del Karagumruk in Turchia si è accordato con il club blucerchiato dopo che Fabio Grosso aveva declinato definitivamente la proposta del patron Radrizzani.

Per Pirlo, che ha sorpassato l'altra opzione rappresentata da Farioli, è pronto un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Nell'ultimo campionato in Turchia ha conquistato il settimo posto.