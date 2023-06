Totti jr possibile colpo del Frosinone Primavera

(ANSA) - FROSINONE, 16 GIU - Francesco Totti e il figlio Cristian questa mattina hanno visitato l'Istituto San Bernardo che si trova nel complesso dell'abbazia cistercense di Casamari a Veroli. Il viaggio sarebbe finalizzato a definire un convitto nel quale sistemare Cristian Totti nell'eventualità di un suo trasferimento nella Primavera del Frosinone Calcio.

La formazione Primavera del Frosinone è reduce da due stagioni positive: alla promozione in massima serie conquistata un anno fa ha fatto seguito ora un'annata chiusa al decimo posto a quota 47 punti, la salvezza matematica conquistata con 9 turni d'anticipo ed i playoff inseguiti fino alla terzultima. Da questo torneo sono retrocesse quest'anno il Napoli scudettato e l'Udinese. Cristian Totti è un calciatore classe 2005, gioca come attaccante ed è tesserato nelle giovanili della Roma con la quale è legato almeno fino al 30 giugno. Dal Frosinone non confermano ma nemmeno smentiscono l'ipotesi di un ingaggio per Totti Jr.

Il collegio di Casamari è nato nel 1898 su iniziativa dalla comunità monastica, nel 1960 ha ottenuto la parifica del ginnasio e nel '68 quella del liceo; dal 2002 è scuola paritaria. (ANSA).