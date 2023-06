Gran gala allo stadio di Gedda per accogliere Benzema

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Accoglienza trionfale per Karim Benzema nella cerimonia di presentazione davanti ai 60mila tifosi dell'Al-Ittihad, a Gedda. Con la maglia a strisce gialle e nere della sua nuova squadra, l'ex attaccante del Real ha fatto la sua comparsa tra gli applausi della folla prima di salire sul podio al centro del campo. Il Pallone d'Oro 2022, che ha firmato un triennale con il club saudita, si è poi rivolto ai tifosi in inglese per ringraziarli, promettendo di guidare il club "ai massimi livelli".

A pochi mesi dall'arrivo nel campionato saudita del suo ex compagno al Real Cristiano Ronaldo, che gioca all'Al-Nassr, club della capitale, Benzema è stato protagonista di un autentico spettacolo. Musica a tutto volume, giochi di luce e fuochi d'artificio, clip sui trionfi dell'attaccante e il suo volto proiettato in cielo in 3D mapping hanno preceduto l'arrivo del giocatore in campo, dove era stato disegnato un gigantesco KB9 con le luci. (ANSA).