Milan, Massara non è più il direttore sportivo

Frederic Massara non è più il direttore sportivo del Milan. "Ac Milan annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club. Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni", spiega in una sintetica nota la società. Formalizzando quando era già trapelato nelle ore scorse, con la separazione dal direttore dell'area tecnica, Paolo Maldini.