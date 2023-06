Messi, non torno al Barça, andrò all'Inter di Miami

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Avevo tanta voglia di tornare (al Barcellona ndr), però dopo aver vissuto ciò che ho passato e il modo in cui sono andato via, non volevo rivivere una situazione del genere. Così ho preso la decisione di andare all'Inter di Miami". In una videointervista da Parigi con il 'Mundo Deportivo', Lionel Messi annuncia la decisione di andare a giocare nella Mls, nella franchigia di cui è comproprietario David Beckham. "Dobbiamo mettere a punto dei dettagli, ma abbiamo deciso di andare avanti. Se non fosse andata in porto con il Barça, volevo andare via dall'Europa, non essere più al centro dell'attenzione e pensare di più alla famiglia". (ANSA).