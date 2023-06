Baroni, 'il Lecce ha lavorato sodo, mai negli ultimi tre posti'

(ANSA) - LECCE, 03 GIU - Il Lecce resta in serie A ed è pronto a ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi domani sera al Via Del Mare, nell'ultimo impegno di campionato contro il Bologna.

E' stata una vigilia differente rispetto alle altre gare giocate sul filo della tensione, con la società che ha deciso di aprire le porte ai tifosi per l'allenamento di rifinitura, per una specie di preludio a quella che sarà la festa giallorossa.

Marco Baroni, tecnico del Lecce, riconosce i meriti avuti dai suoi giocatori in questa salvezza: "In questi giorni c'è stato tempo per gioire e per riflettere - dice - sapevamo che era un campionato difficile, avevamo una squadra giovane, piena di esordienti per questa categoria e per 38 partite non siamo mai stati negli ultimi tre posti. Dico questo solo per chiarire, perché è il momento di rendere i giusti meriti a questa squadra.

Hanno lavorato sempre sodo e lo faranno anche domani: i ragazzi hanno sempre dato tutto, allo staff ed a loro stessi. E per i tifosi, soprattutto. Non era per nulla scontato, ma questi ragazzi sono stati meravigliosi proprio sotto questo punto di vista".

Sulla gara contro il Bologna il tecnico ha le idee chiare: "Domani è una festa ma c'è una partita di mezzo. Sono convinto che i miei ragazzi non deluderanno, perché anche questo passaggio è una fase di crescita. Mi attendo questo anche domani, vogliamo scendere in campo con impegno e serietà come abbiamo fatto sinora".

Sul suo immediato futuro professionale Marco Baroni è abbastanza esplicito: "Il bilancio professionale è positivo - ammette - tutti insieme abbiamo fatto un bel percorso, non era scontato vincere già lo scorso anno. Sono state fatte scelte coraggiose negli ultimi due anni ed abbiamo lavorato con grande convinzione. Il mio futuro? Ci sarà tempo e spazio per fare le riflessioni, pensiamo a finire il campionato. Qui c'è gente leale, con il direttore ci siamo sempre confrontati, anche battibeccando: ma sono andato avanti per la strada che ritenevo migliore, il mio futuro non è un problema". (ANSA).