Torino, rinnovo per Karamoh fino al 2025

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Il Torino e Yann Karamoh proseguiranno insieme. Il club "è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Yann Karamoh fino al 30 giugno 2025" la notta ufficiale diramata da via Arcivescovado. Per l'attaccante arrivato la scorsa estate dal Parma, dunque, si prospettano altre due stagioni in granata. (ANSA).