Addio tra i fischi, Di Maria pronto a lasciare

E' calato il sipario sullo Stadium, per questa stagione piena di dolori, la Juventus ha salutato i tifosi con una sconfitta contro il Milan che ha spento definitivamente ogni speranza di Champions. I bianconeri hanno ricevuto molti più fischi che applausi al 90', Angel Di Maria è stato il più 'beccato' dalle critiche. Con ogni probabilità è stata l'ultima danza del Fideo davanti ai suoi tifosi, anche Francesco Calvo non ha escluso questa opzione: "Diversi giocatori hanno il contratto in scadenza, non sappiamo chi ci sarà l'anno prossimo" le parole del dirigente del club.

La partita del campione del mondo argentino si è conclusa dopo poco più di un'ora senza squilli: tanti palloni sbagliati, un gol divorato su assist di Kean e un atteggiamento che non è piaciuto al tifo juventino. Alla sua sostituzione sono piovuti fischi assordanti, segnali di una rottura definitiva e di un addio che si consumerà nelle prossime settimane. Al netto di ciò che capiterà a Udine nell'ultima giornata di campionato, Di Maria conclude la stagione con 39 gettoni di presenza, otto reti e sette assist, oltre a un'espulsione rimediata a settembre contro il Monza per un fallo di reazione ai danni di Izzo (con tanto di due giornate di squalifica, ndr).

Non ha mai timbrato in Champions, ma è stato il mattatore della trasferta a Nantes nel turno di play-off di Europa League: a conti fatti, è stata un'annata in chiaroscuro. A tante giocate da applausi, infatti, hanno fatto da contraltare i diversi infortuni che lo hanno costretto a saltare dodici partite tra tutte le competizioni. E poi c'è stato un rendimento in caduta libera a partire da metà marzo, con il gol realizzato il 9 del mese contro il Friburgo che rischia davvero di rimanere l'ultimo, mentre in campionato il Fideo non va a segno dal 19 febbraio contro lo Spezia.

Di fatto, si è visto il vero Di Maria solo nei primi tre mesi del 2023, mentre prima e dopo non è stato il giocatore determinante che ci si sarebbe aspettati. "Ho ringraziato lui come tutti gli altri, hanno dato tutto" le parole di Allegri dopo la sfida contro il Milan, che sanno tanto di saluti. Per il Fideo potrebbero aprirsi le porte del Barcellona, anche se è ancora presto per parlare di futuro.