Palladino, oggi tanti errori tecnici e banali

(ANSA) - MONZA, 28 MAG - "Sapevamo che sarebbe stato complicato, ci tenevamo a dare una gioia ai nostri tifosi all'ultima casalinga". Raffaele Palladino non è soddisfatto dell'epilogo che ha visto il suo Monza cadere in casa con il Lecce.

Il tecnico dei biancorossi, a Dazn, spiega che "oggi sono stati fatti tanti errori tecnici e banali in costruzione. Il campo era molto lento e loro sono stati bravi a farci giocare male, difendendosi molto bassi e molto bene. La partita l'hanno decisa gli episodi: oggi sono stati a nostro sfavore, come in altre occasioni sono stati a nostro favore. Il bello e il brutto del calcio sta qui". (ANSA).