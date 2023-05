Empoli fa 1-1 al 96', per Verona salvezza è thrilling

Verona Empoli 1-1 CRONACA



Lo sloveno Petar Stojanovic manda il Verona all'inferno. La rete di Gaich porta il Verona a un passo dalla salvezza, ma il diagonale di destro del neoentrato empolese zittisce il Bentegodi e firma un pareggio che serve all'Hellas solo per affiancare lo Spezia in vista dei 90' finali. Nel turno conclusivo il Verona farà visita al Milan, lo Spezia sarà di scena all'Olimpico contro la Roma.



L'Empoli deve rinunciare a Caputo, che va addirittura in tribuna per un attacco febbrile nella notte. Giocano i giovani Cacace, Casiraghi e Fazzini con Piccoli, ex di turno, unica punta. Anche il Verona sceglie la linea verde, dentro Sulemana, Cabal e Terracciano. In attacco Djuric è supportato dal solo Ngonge. Primo tempo di grande equilibrio, con un Verona che gioca contratto e fatica a produrre gioco. Meglio l'Empoli, in grado di fare male quando riparte. Cacace è murato da Montipò, Cabal rischia il rosso per un'entrata a gomito alto su Ebuehei, Ngonge ha un paio di buone opportunità ma di destro non inquadra la porta e di testa trova Vicario sempre ben posizionato. Il Verona deve cambiare passo, ma la povertà tecnica della manovra dei veneti è evidente. L'unica soluzione è la palla alta per Djuric che deve spizzare, ma sulle seconde palle l'Empoli ha sempre la meglio. In apertura di ripresa è l'Empoli ad avere una ghiotta opportunità ma da pochi metri Ebuehei fallisce, schiacciando a terra di testa con il pallone che sorvola la traversa. La scelta tattica del duo Zaffaroni-Bocchetti paga subito. Al quarto d'ora dentro Gaich e Faraoni, con l'argentino che va ad affiancare Djuric. Passano pochi secondi e il Verona va in vantaggio. Sinistro velenoso dal limite di Ngonge, respinge corto Vicario, Gaich è il più lesto nel tap-in vincente. La partita è ora più divertente, Cambiaghi sfiora il pari con un bel tiro a giro, Gaich cestina da buona posizione il raddoppio. E arriva la palla del pari nel recupero: gran destro di Henderson, Montipò respinge a pugni chiusi. Il Verona è alla frutta e proprio sui titoli di coda arriva il pareggio, che è il risultato più equo. Il diagonale di Stojanovic al minuto 96 non lascia scampo a Montipò, Bentegodi ammutolito. E ora tutto si decide, per il Verona, a San Siro contro i rossoneri.

CALENDARIO



CLASSIFICA