1-0 alla Juventus, Milan in Champions League

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Grazie alla vittoria per 1-0 contro la Juventus il Milan conquista aritmeticamente un posto per la prossima Champions League. La sfida con la Juve la decide Giroud, a segno al 40' del primo tempo. I bianconeri si rendono pericolosi nel primo tempo con Kean e Chiesa tra i più attivi, ma non reagiscono mai allo svantaggio. Nella ripresa Szczesny evita il bis su Saelemaekers e Maignan quasi non si sporca i guanti: l'unico pericolo è un tiro di Danilo al 92' salvato da Kalulu. (ANSA).