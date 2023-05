Diana non è più l'allenatore della Reggiana

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Dopo averla appena ricondotta in Serie B, Aimo Diana non siederà sulla panchina della Reggiana il prossimo campionato. Lo rende noto la società emiliana sul suo sito. "AC Reggiana - si legge - comunica che il rapporto professionale con l'allenatore Aimo Diana si concluderà il 30 giugno 2023. Quelle trascorse insieme sono state due stagioni contraddistinte da passione e intenso lavoro, culminate con la vittoria indimenticabile del campionato di Serie C e la promozione in Serie B".

Quindi, conclude il club, "tutta la famiglia granata augura al mister e al suo staff le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale. Grazie mister !!!". (ANSA).