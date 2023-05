Il Torino si allena con 200 tifosi, da valutare Sanabria

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Il Torino si è ritrovato al Filadelfia, i granata si stanno allenando davanti a circa 200 tifosi presenti sulle tribune del quartier generale. E' la prima seduta di una settimana molto importante, quella che porterà alla sfida contro la Fiorentina: Juric prepara lo scontro diretto contri i viola fissato per domenica alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Da valutare le condizioni di Sanabria, uscito acciaccato dalla trasferta di Verona.

Lo staff medico inoltre si occuperà di Miranchuk e Radonjic, i due trequartisti acciaccati (il primo per una frattura al mignolo del piede, il secondo per un problema muscolare) che tentano il recupero in extremis. (ANSA).