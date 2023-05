Scaroni: 'Il Milan è capace di ribaltare il risultato'

"Sabato pomeriggio non ero di grande umore, ma sono migliorato oggi in vista del derby. Ora voglio battere l'Inter, mi rendo conto che non è facile, ma il calcio riserva sempre sorprese. Chi di voi avrebbe scommesso che avremmo vinto 0-4 a Napoli? Invece è successo: quando c'è una squadra unita e compatta, che ce la mette tutta, nessun obiettivo è precluso. Per questo resto fiducioso, pur dicendovi che siamo al di là delle nostre previsioni". Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante la "Milano Football Week" organizzata dalla Gazzetta dello Sport. "Ce la deve fare per forza il Milan. Dobbiamo assolutamente ribaltare il risultato. Il Milan è capacissimo di farlo. Certo, soffriamo di assenze pesanti e l'Inter è fortissima, anche con giocatori che proprio adesso sono riemersi. Ma un Milan compatto può vincere".