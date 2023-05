Roma: Mourinho, Bove? sembra un professionista di 30 anni

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Oggi è merito dei ragazzi, hanno mentalità, voglia, empatia e senso di responsabilità. Fanno di tutto per fare felici i tifosi". Lo ha detto Josè Mourinho a Sky Sport dopo l'1-0 sul Bayer Leverkusen. "I ragazzi rispondono bene, la partita non era facile ed è difficile stare concentrati 90 minuti, ma siamo riusciti a vincere il primo tempo di questa semifinale", ha aggiunto.

Parlando del match winner di questa sera, Edoardo Bove, 'Mou' ha sottolineato che "è un professionista, e ha anche una buona formazione accademica (intende dire universitaria ndr), sembra un trentenne. L'anno scorso giocava 5 minuti, quest'anno 20, poi 30, ora titolare. È cresciuto a livello emozionale. Io ho fatto il mio lavoro, l'ho aiutato a crescere, ma nella sua crescita c'è anche tanto della sua famiglia che non conosco personalmente, ma sicuramente sarà di alto livello".

Mourinho ha poi concluso parlando delle condizioni di Wijnaldum e Dybala: "E' dura per me gestirli: c'è la paura che si possano far male ancora, ma anche la necessità che giochino.

Vediamo se giovedì prossimo potranno avere più minuti per noi".

