Calcio: Atalanta; Gasperini, giocato per un risultato solo

(ANSA) - BERGAMO, 07 MAG - "Sapevamo di giocare per un risultato solo, perché battendo la Juventus saremmo rientrati in corsa per la Champions. Ma l'Europa è comunque un traguardo fattibile". Gian Piero Gasperini, se non del risultato, è soddisfatto di aver mantenuto il sesto posto.

"Il margine su quelle dietro è molto buono. Peccato che gli episodi non ci siano girati a favore, perché siamo stati sempre lucidi, anche sullo 0-1, costruendo molte situazioni pericolose soprattutto nella ripresa", sottolinea il tecnico dell'Atalanta alludendo ai pali di Scalvini e Zappacosta. Senza Hojlund e Boga, l'attacco ha la coperta corta. "Boga avrebbe potuto dare una spinta in più, la sua energia ci sarebbe servita. Gli si è gonfiata la caviglia, starà fermo almeno un paio di settimane: l'intervento (di Rabiot, ndr) è stato molto deciso ma non per far male. Così siamo rimasti senza un cambio in più davanti", rimarca Gasperini.

Sulla partita, infine osserva che "la partenza è stata buona, globalmente siamo saliti sempre di più costringendo la Juventus all'indietro. Giocavamo per un risultato solo. Il presunto rigore di Pogba su Soppy? Devo rivedere le immagini". (ANSA).