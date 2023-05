Spalletti, 'Insigne, Mertens: Napoli cresciuto anche con gli ex'

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - "Il Napoli quest'anno funziona anche per i contributi importanti di chi non c'è più come Insigne, Koulibaly, Mertens, Ghoulam, che ci hanno dato molto dal pinto di vista della personalità che serve per indossare la maglia del Napoli". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match con l'Udinese. Il tecnico commenta anche l'aritmetica che darebbe il tricolore al Napoli già stasera se la Lazio non battesse il Sassuolo: "Non faccio il tifo - ha detto Spalletti - contro gli altri. Sarebbe facile dire a Sarri che anche io spero che si qualifichino il più tardi possibile per la Champions ma non lo faccio. E' sempre nelle mani nostre il discorso, non si può chiedere nulla agli altri.

Andiamo a giocare confidando di portare a casa quello che vogliamo".

Il tecnico commenta anche le parole di ieri di De Laurentiis che ha parlato di scudetti persi ma che il Napoli vince solo con l'onestà: "Non è corretto - ha detto il tecnico - commentare le parole del presidente, anche se ci trovo delle cose giuste.

Mantiene i conti in ordine ed è un dato di fatto, sono d'accordo con lui su questo. Per il resto non commento". (ANSA).