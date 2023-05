La Spagna difende Messi e lo rivuole, 'il Psg mente'

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - I media spagnoli, soprattutto quelli più prossimi al Barcellona, si schierano al fianco di Leo Messi nella disputa contro il Paris Saint Germain, accusando il club francese di aver "dato all'argentino il permesso di viaggiare fino in Arabia" per poi "cambiare inspiegabilmente idea" quando ormai il giocatore era già partito.

Sullo sfondo la possibilità che il capitano dell'Argentina campione del mondo possa fare ritorno proprio ai blaugrana al punto che qualche periodo online già rilancia le cifre di un eventuale rientro.

"Messi è partito per l'Arabia Saudita per rispettare un contratto commerciale già saltato due volte e aveva il permesso che il club gli aveva concesso due giorni prima sapendo che tutti i giocatori avrebbero avuto una pausa sia lunedì che martedì - scrive Sport.es - Il Psg ha poi cambiato piani senza avvisare e ora vuole sanzionare il fuoriclasse argentino come vendetta per non aver rinnovato il proprio contratto".

Sport.es condanna poi "la sproporzione della sanzione a Messi rispetto alla manica larga mostrata in questi anni con le assenze di Neymar per andare al compleanno della sorella o le dichiarazioni lesive del club fatte da Mbappé". (ANSA).