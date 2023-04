Calcio: Monza; Palladino, dopo San Siro c'è tanto entusiasmo

(ANSA) - MILANO, 22 APR - "E' stata una bellissima settimana dopo una vittoria storica a San Siro che ha portato tanto entusiasmo e tanta adrenalina. Quando ci sono, si lavora bene ma ma questo e' un gruppo che ha sempre voglia di lavorare e di migliorarsi, un gruppo di veri professionisti. Siamo pronti per fare un'altra grande partita, vogliamo fare una grande prestazione", dice Raffaele Palladino, tecnico del Monza, alla vigilia della partita contro la Fiorentina..

"La Fiorentina - aggiunge - e' squadra allenata benissimo da Vincenzo Italiano che stimo moltissimo e faccio i complimenti alla società e al mister. Ci aspettiamo una Fiorentina affamata ma vogliamo giocarcela e vincere". Per domani nessun infortunato ma tanti dubbi per Palladino "perche' ci sono tante soluzioni e avere dubbi e' un valore aggiunto".

"Domani - dice il tecnico - sara' una partita bella, mi aspetto una bolgia allo stadio e di vedere la stessa squadra che ho visto a San Siro. Il nostro percorso e' bellissimo e vedo la squadra crescere giorno dopo giorno con l'obiettivo di mettere in difficoltà qualunque avversario". Ma non e' momento di affrontare il tema del rinnovo contrattuale: "A Monza sto bene ma non e' il momento giusto di parlare di contratto, sono concentrato sul campo, per farlo ci saranno tempi e modi".

(ANSA).