Dean Smith è il nuovo allenatore del Leicester

Dean Smith, 52 anni, è il nuovo allenatore del Leicester fino al termine della stagione. Lo ha reso noto lo stesso club di Premier league.

Smith prende il posto di Brendan Rodgers, esonerato lo scorso 2 aprile per i risultati non incoraggianti della squadra: a otto giornate dalla fine del campionato il Leicester è 19/mo a due punti dalla zona salvezza.

In passato Smith ha allenato Aston Villa e Norwich; sarà assistito da una leggenda della Premier come John Terry e da Craig Shakespeare. Quest'ultimo è stato assistente di Claudio Ranieri sulla panchina del Leicester nell'incredibile vittoria del titolo nel 2017.

Prima gara ufficiale sabato contro il Manchester City.