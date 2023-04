Champions: Pioli, con i nostri sogni abbiamo vinto scudetto

(ANSA) - MILANO, 11 APR - "Con i nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto dello scorso anno". Stefano Pioli attinge alle motivazioni e all'ambizione, per presentare la sfida Champions di domani contro il Napoli: "Se la storia del Milan scenderà in campo con noi? Sicuramente i nostri tifosi ci daranno una spinta in più, il campionato è un'altra storia. In Champions abbiamo dimostrato di essere all'altezza. Ci servirà una grande intensità mentale e abbiamo possibilità di metterla in campo".

