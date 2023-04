Uefa: Balata "complimenti a Ceferin, orgoglioso per Gravina"

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, si complimenta, in una nota, per la rielezione di Aleksander Ceferin alla guida dell'Uefa e si dice "molto orgoglioso per la nomina a vicepresidente di Gabriele Gravina che dimostra l'ottimo lavoro personale e di tutta la federazione svolto in questi anni all'interno del Comitato esecutivo del massimo organo del calcio europeo".

Nel suo messaggio, Balata "augura a entrambi un buon lavoro sempre orientato al bene e alla crescita del movimento calcistico". (ANSA).