Empoli-Lecce 1-0

(ANSA) - ROMA, 03 APR - L'Empoli batte il Lecce 1-0 in uno dei posticipi della 28/a giornata del campionato di serie A. A decidere il match è ststa una rete, su rigore, di Capito che consente alla formazione toscana di ritrovare la vittoria dopo 4 sconfitte di fila e di allontanarsi dalla zona retrocessione in modo quasi decisivo. Per il Lecce, a +8 sulla terz'ultima, quinto ko consecutivo. (ANSA).