Pioli "risultato col Napoli non incide sulla Champions"

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Come è convinto che la partita di domani sera allo stadio Maradona sarà diversa da quella di andata, Stefano Pioli è certo anche che l'epilogo di questo Napoli-Milan non inciderà sul doppio confronto di Champions League: "Comunque andrà domani - spiega il tecnico rossonero - in Champions sarà tutt'altro. Subentreranno altri fattori che non sono condizionabili dal risultato di domani sera. Non conteranno più i punti fatti e neanche altri elementi".

"Giocare a San Siro la Champions ti regala sempre grandi emozioni, le senti dentro. Adesso però - aggiunge - pensiamo solo alla partita di domani. Se sarà l'occasione per riproporre la difesa a quattro? C'è questa ipotesi, ma i nostri concetti sono diversi e si basano sull'occupazione degli spazi". (ANSA).