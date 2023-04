Juve; Allegri, possiamo avere un maggio interessante

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - "Andiamo verso un finale di stagione bello e faticoso, dobbiamo vincere tante partite per vivere un maggio interessante": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista dei tanti impegni che attendono i bianconeri. "L'obiettivo è consolidare il secondo posto conquistato sul campo e cercare di migliorare i punti dell'anno scorso - aggiunge l'allenatore - perché abbiamo anche la possibilità di andare a giocarci la finale di coppa Italia e proseguire in Europa League". (ANSA).