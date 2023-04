L'Atalanta ricorda Mondonico a 5 anni dalla morte

(ANSA) - BERGAMO, 29 MAR - L'Atalanta ha ricordato Emiliano Mondonico, attaccante per sole 2 partite nel 1971-1972 e allenatore per sette stagioni, arresosi alla malattia il 29 marzo 2018.

"Oggi, mercoledì 29 marzo, ricorre il quinto anniversario della scomparsa di Emiliano Mondonico. Ha vestito la maglia nerazzurra prima da giocatore, poi da allenatore. Da tecnico atalantino, dal 1987 al 1990 e dal 1994 al 1998, ha scritto alcune delle pagine più belle della storia della nostra società - si legge nella nota sui profili ufficiali del club -. Passano gli anni, ma il ricordo di Emiliano è sempre e più che mai vivo restando immutato nel cuore di tutta l'Atalanta. Sarai per sempre il nostro MONDO".

Protagonista di una promozione immediata dalla serie B, della cavalcata in Coppa delle Coppe fino alle semifinali col Malines ('88), e di due qualificazioni alla Coppa Uefa consecutive (1989 e 1990), il tecnico di Rivolta d'Adda è il secondo recordman di panchine nerazzurre a quota 299, dietro le 319 dell'attuale allenatore Gian Piero Gasperini e davanti alle 281 di Stefano Colantuono. (ANSA).