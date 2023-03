Cristiano Ronaldo 197 volte in nazionale, record assoluto

Un nuovo record nella carriera di Cristiano Ronaldo, che scendendo in campo questa sera come capitano del Portogallo per la partita di qualificazione a Euro 2024 col Liechtenstein è diventato il giocatore con più presenze di sempre al mondo per una nazionale maschile, toccando quota 197. Il 38enne attaccante, che ora gioca nel club saudita dell'Al-Nassr, supera così il kuwaitiano Bader Al-Mutawa.

Ronaldo ha esordito in nazionale, quasi 20 anni fa, nell'agosto 2003 in un'amichevole contro il Kazakistan. Da allora, ha affrontato 70 nazionali diverse e ha partecipato a tutte le principali competizioni internazionali dagli Europei del 2004, cinque campionati europei e cinque coppe del mondo, vincendo il titolo a Euro 2016 e nella Nations League nel 2019.

Il cinque volte Pallone d'Oro detiene già da settembre 2001 il record mondiale di gol in nazionale e al momento è a quota 118, con l'intenzione stasera di aumentare il bottino allo stadio José Alvalade di Lisbona.