La Juventus riprende alla Continassa, c'è anche Milik

TORINO, 22 MAR - La Juventus è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo goduti post vittoria sull'Inter.

Massimiliano Allegri ha ritrovato un gruppo senza ben dieci calciatori convocati dalle rispettive nazionali. In compenso però ha riabbracciato Milik: l'attaccante, assente da fine gennaio per un problema muscolare, ha svolto una parte di lavoro insieme al resto del gruppo e punta il ritorno tra i convocati subito dopo la pausa per le Nazionali. I bianconeri torneranno alla Continassa domani per una seduta di allenamento mattutina.

