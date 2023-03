Roma-Lazio: Eriksson all'Olimpico, tributo da Curva Nord

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Allo stadio Olimpico per il derby della Capitale è tornato a farsi vedere Sven-Göran Eriksson, ex tecnico di entrambe le squadre ma che con i biancocelesti ha vinto lo Scudetto nel 2000. Una foto davanti ai trofei della Lazio prima di salire sugli spalti, quando è stato accolto dal tributo dei tifosi laziali che gli hanno dedicato cori e applausi. Fischi, invece, da parte della Curva Sud. Di qualche settimana fa la notizia del suo ritiro dal calcio per problemi di salute. (ANSA).