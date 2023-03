Conference League: 4-1 al Sivasspor, Fiorentina ai quarti

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Fiorentina ha battuto 4-1 in trasferta i turchi del Sivasspor, guadagnandosi l'accesso ai quarti di Conference League. A Firenze la squadra di Vincenzo Italiano si era imposta per 1-0. Dopo aver subito il gol di Erdogan al 35', la Viola ha trovato il pareggio prima dell'intervallo con Cabral. Nella ripresa Milenkovic di testa ha portato in vantaggio la formazione di Vincenzo Italiano. Un autogol di Goutas ha di fatto deciso la qualificazione. Il 4-1 siglato da Castrovilli ha arrotondato il punteggio. (ANSA).