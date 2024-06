Roland Garros, la finale del doppio maschile Bolelli-Vavassori vs Arevalo-Pavic 4-4 LIVE

Roland Garros, la finale del doppio maschile Bolelli-Vavassori vs Arevalo-Pavic 4-4 DIRETTA

















Nella finale maschile scendono in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia azzurra, che sogna anche di rappresentare l'Italia alle Olimpiadi e magari conquistare una medaglia, ha battuto 7-5, 2-6, 6-2 in semifinale la coppia n. 2 del seeding formata da Rohan Bopanna e Matthew Ebden: una rivincita della finale persa agli Australian Open. Se la vedranno la coppia formata da Arevalo e Pavlic che in semifinale hanno eliminato i favoriti Granollers/Zeballos, n.1 al mondo.

Era dal 1959, addirittura, che due italiani non erano in finale a Parigi. Allora in campo scesero Nicola Pietrangeli ed Orlando Sirola, battendo i fortissimi australiani Roy Emerson e Neale Fraser. "Siamo tutti molto contenti. Spero che non sia un sogno, ma se lo è vi prego non svegliatemi", ha commentato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, quasi preso in contropiede da tanta abbondanza. "Non capivamo perché non trovavamo giocatori e c'erano sempre polemiche. Oggi francamente non ci sono parole per spiegare il perchè riusciamo a raggiungere tutti questi risultati", ha ammesso.

