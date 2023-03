Napoli-Eintracht,Ceferin 'intollerabile divieto tifosi tedeschi'

(ANSA-AFP) - BERLINO, 14 MAR - Quella di vietare Napoli-Eintracht Francoforte ai tifosi tedeschi è una "situazione intollerabile" e "una decisione sbagliata". E' la posizione del presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin che ha minacciato di sanzionare i club e le loro città che rifiutano di accogliere i tifosi delle squadre avversarie, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Napoli che si giocherà senza i tifosi tedeschi. "Se dovesse succedere qualcosa del genere - ha detto Ceferin alla tv tedesca - allora i club non giocherebbero" nelle città che hanno emesso le sanzioni. Per Ceferin è inaccettabile "che le autorità italiane decidano semplicemente per il dievieto ai tifosi. L'Uefa si è unita all'azione legale intentata dall'Eintracht Francoforte".

In occasione dell'andata in Germania, vinta dal Napoli 2-0, la polizia aveva denunciato alcuni incidenti il ;;giorno prima e il giorno dell'incontro, con diversi arresti. L'Eintracht e i suoi tifosi sono sotto stretta sorveglianza da parte della UEFA dopo che il campo è stato invaso e sono stati utilizzati fuochi d'artificio nel loro Waldstadion dopo la qualificazione per la finale di Europa League contro il West Ham a maggio. Lo scorso settembre, durante la trasferta di Champions League contro il Marsiglia, scoppiarono incidenti anche tra i tifosi dei due club, con fumogeni lanciati tra le tribune e un tifoso del Francoforte gravemente ferito. (ANSA-AFP).