Torino a Lecce per vincere, Juric vuole continuità

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Soltanto una volta in stagione il Torino è riuscito a vincere due gare consecutive: risale all'ottobre scorso, quando i granata superarono Udinese e Milan.

"Sarebbe bello - dice Ivan Juric alla vigilia della trasferta di Lecce - dare continuità, stiamo andando bene sul piano del gioco ma stiamo alternando i risultati e adesso abbiamo l'occasione di fare una bella partita e provare a vincerla". C'è un aspetto dell'1-0 contro il Bologna che è piaciuto particolarmente al tecnico: "Dobbiamo mettere la voglia di non subire gol come fatto nella scorsa gara - la richiesta del croato ai suoi ragazzi - anche perché appena caliamo un po' non c'è più partita: già all'andata contro il Lecce è stata dura, lo sarà anche domani".

Nelle ultime ore, però, sono emersi un paio di problemi di formazione nel Toro che domani scenderà in campo al 'Via del Mare' alle 12.30: "E' già da tempo che Djidji sta stringendo i denti e non è al massimo, Karamoh ha preso una botta e non ci sarà" l'annuncio in conferenza. I sostituti? "Gravillon avrà la sua occasione, Radonjic partirà dall'inizio, in mezzo al campo con Ilic ci sarà Linetty" le indicazioni arrivate direttamente da Juric, con Pellegri che torna nell'elenco dei convocati.

Qualche giorno fa il presidente Cairo ha detto di aver accontentato in più occasioni il suo allenatore, la risposta del croato non si fa attendere: "Quel verbo - precisa il tecnico - non mi piace, è come se io chiedessi una pazzia e mi dicessero di sì, mentre io preferisco parlare di condivisione di un progetto perché solo così che una società può crescere: io e il mio staff siamo molto aziendalisti, fin troppo in determinate situazioni, e alcune cose sono andate un po' diversamente rispetto a quanto mi aspettassi".

Sul futuro continua a non sbilanciarsi: "Se mi chiedete come si può arrivare a una sintesi di ambizioni tra me e il presidente non so cosa dire, ma sicuramente vogliamo pensare alle prossime 13 partite - risponde Juric - e l'obiettivo è alzare il livello della squadra, poi si vedrà". (ANSA).