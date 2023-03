E' morto Calleri, fu presidente di Lazio e Torino

(RIPETIZIONE CON TITOLO CORRETTO) (ANSA) - ROMA, 08 MAR - E' morto Gianmarco Calleri, ex presidente di Torino e Lazio: aveva 81 anni. Ne dà notizia lo stesso club biancoceleste, con un tweet sul proprio account ufficiale. Calleri rilevò il club granata nel 1994, per 26 miliardi di lire, da Roberto Goveani, poi ne rivendette le quote nel 1997 per 25 miliardi di lire, all'imprenditore Massimo Vidulich. E' stato anche presidente e calciatore della Lazio.

Nel lontano 1962 vestì la maglia dei biancocelesti e tornò nel club, da presidente, nel 1986.

Fu uno degli artefici della stagione della salvezza dalla serie C, partendo nel 1986/87 da una penalizzazione di -9 in B, insieme all'allenatore Eugenio Fascetti. Contribuì alla rinascita della Lazio, tornata in A nel 1988, prima di venderla il 20 febbraio del 1992 a Sergio Cragnotti. (ANSA).