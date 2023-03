Milan, trauma distorsivo al ginocchio per Brahim Diaz

Brahim Diaz ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio e non parte per Firenze. A spiegarlo è stato Stefano Pioli, alla vigilia di una sfida di campionato "per noi molto importante. Per noi la Champions è domani", ha commentato il tecnico, soffermandosi sui singoli. Al suo posto dovrebbe partire Charles De Keteleare. Anche Adli e Vranckx "stanno lavorando bene e sono pronti per giocare, poi io dovrò fare delle scelte", prosegue Pioli. "Non esiste il turnover, gioca la squadra migliore. Poi avrò i cambi a disposizione".

Rientrano in lista convocati anche Florenzi, Calabria e Bennacer. "Thiaw? Ha grande applicazione, che fa parte del ruolo. Rimane un giocatore molto giovane, ma ha ottime caratteristiche per diventare un difensore di grande livello", chiosa Pioli.