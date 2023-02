Udinese: Sottil, niente alibi per le assenze

(ANSA) - UDINE, 04 FEB - "Questa settimana abbiamo lavorato senza distrazioni o alibi dovuti al calciomercato. Ci siamo concentrati, con allenamenti di grande intensità e qualità.

Abbiamo qualche assenza, ma non è mai stato un motivo di scuse da parte mia: è semplicemente un dato di fatto. Quello che è importante è aver visto una squadra concentrata solo sul presente e determinata a fare una grande gara a Torino". E' quanto ha affermato Andrea Sottil, alle telecamere di Udinese Tv.

"La continuità di formazione, tattica e di conoscenze è fondamentale - è la disamina del tecnico, originario di Venaria Reale, che dunque domani torna a casa - Veniamo da ottime partite, tutti i giocatori stanno bene, lo voglio ribadire.

Tutti si sentono parte del progetto, questo è un pilastro fondamentale per me ed il mio modo di allenare. Chi comincerà e chi subentrerà sarà all'altezza della situazione." L'allenatore bianconero ha commentato anche il nuovo attaccante bianconero, Florian Thauvin: "Ho visto un giocatore principalmente motivato, che non è venuto qua a Udine per passeggiare. Ho avuto una bellissima impressione positiva parlandoci nei primi minuti. Un ragazzo e un calciatore entusiasta e con grande fame, questa è la cosa più importante.

Ha un grande vissuto e non lo scopro di certo io. Si è messo subito a disposizione e sarà convocato: è un giocatore duttile può fare il doppio trequartista o la seconda punta. Si può sposare bene sia con Beto sia con Success. Bisogna poi vedere chi giocherà a centrocampo chiaramente." Quanto al Torino, Sottil ha ricordato che "è allenato molto bene da Juric, ha determinate caratteristiche ben precise, calcio verticale e pratico, con giocatori di qualità. Lo conosciamo e ci siamo preparati bene, abbiamo la forza e le qualità necessarie per fargli del male".

Finale sui suoi trascorsi granata, formazione con cui ha iniziato la carriera: "Ho già fatto tante partite da professionista in quello stadio, ho sicuramente dei bei ricordi belli che fanno parte del mio percorso. Quando entrerò in campo, però, penserò solo a vincere per la mia squadra". (ANSA).