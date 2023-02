Calcio: Milan; Pioli, domani abbiamo una grande opportunità

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Domani abbiamo una grande opportunità e dobbiamo fare di tutto per coglierla". Alla vigilia del derby Stefano Pioli cerca di fare leva sull'adrenalina garantita dalla sfida all'Inter.

"Domani - aggiunge - abbiamo una grande opportunità e dobbiamo fare di tutto per coglierla. Sicuramente è stata un'ottima settimana: credo che alla domenica si gioca per come ci si allena e se devo giudicare in base a questo sarei tranquillo, però ultimamente è vero che non ci è riuscito".

