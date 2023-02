Varane lascia la nazionale francese a 29 anni

"Ci ho pensato per diversi mesi e ho deciso che è il momento giusto per me di ritirarmi dal calcio internazionale": con un lungo post sul suo profilo instagram il difensore centrale e vice-capitano della Francia Raphaël Varane ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale francese - con la quale ha vinto il Mondiale 2018 ed è stato finalista a Qatar 2022 - a soli 29 anni. Varane, che con la maglia dei Bleus in dieci anni ha collezionato 93 presenze. "E' giunto il momento che la nuova generazione prenda il sopravvento - ha scritto Varane - Abbiamo un gruppo di giovani talenti pronti a prendere il sopravvento, che meritano una possibilità e che hanno bisogno di voi. Dal profondo del mio cuore, grazie. Rapha".