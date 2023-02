Il ritorno agli allenamenti di Zaniolo

Zaniolo, dopo l'assenza di questi giorni, tornerà da giovedì 2 febbraio a Trigoria per gli allenamenti. Il calciatore, viste le minacce subite nella notte tra domenica e lunedì da parte di alcuni tifosi, aveva lasciato momentaneamente la Capitale, salvo farci ritorno in queste ore, in attesa di capire meglio quale potrà essere il suo futuro.

I Friedkin, intanto, considerati i comportamenti tenuti da Nicolò, hanno deciso di tenerlo fuori dal progetto tecnico: per questo è probabile che da domani si allenerà in orari e su campi diversi rispetto ai suoi compagni. Lo stesso era già successo a Pedro, Pastore, Fazio, Santon, Coric e tutti gli altri calciatori che la società aveva considerato fuori dal proprio progetto fin quando non sono poi stati ceduti. Nei prossimi giorni, inoltre, il club prenderà provvedimenti disciplinari nei confronti di Zaniolo e come ogni fine mercato ci sarà la conferenza stampa di Tiago Pinto che tornerà sull'argomento. (ANSA).