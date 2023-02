Calcio, Zaniolo tende la mano: a disposizione della famiglia Roma

"Sono state dette e scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere". Comincia così la lettera aperta inviata all'ANSA, con la quale Nicolò Zaniolo tende la mano alla Roma dopo la rottura. "Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma", conclude il messaggio, firmato Nicolò Zaniolo.

Questo il testo integrale della lettera: "Sono state dette e scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere - l'esordio - Sono arrivato a Roma da sconosciuto e Roma e i romanisti mi hanno accolto come uno di loro. Mi hanno trasmesso fiducia, coraggio e affetto nei momenti terribili e bui degli infortuni. A Tirana, con quel gol, sentivo di aver ricambiato tutto ciò che avevo ricevuto, contribuendo a regalare una gioia indimenticabile a tutti i romanisti". "A 23 anni - prosegue l'attaccante - ho vissuto esperienze che molti miei colleghi non vivono in un'intera carriera: cadere, rialzarsi, cadere di nuovo, rialzarsi ancora, vincere. In questi ultimi mesi ho attraversato un periodo delicato, in cui risultava difficile capire quale sarebbe stato il mio futuro professionale. Mi sono però sempre impegnato sul campo e in allenamento con la massima professionalità". E poi l'episodio delle minacce dei tifosi. "Per la prima volta in questi giorni ho avuto paura, per me e per la mia famiglia, e mi sono sentito abbandonato". "Non mi era mai successo la conclusione - e mi sono spaventato molto. Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma". Firmato, Nicolò Zaniolo

Zaniolo, dopo l'assenza di questi giorni, tornerà da giovedì 2 febbraio a Trigoria per gli allenamenti. Il calciatore, viste le minacce subite nella notte tra domenica e lunedì da parte di alcuni tifosi, aveva lasciato momentaneamente la Capitale, salvo farci ritorno in queste ore, in attesa di capire meglio quale potrà essere il suo futuro. I Friedkin, intanto, considerati i comportamenti tenuti da Nicolò, hanno deciso di tenerlo fuori dal progetto tecnico: per questo è probabile che da domani si allenerà in orari e su campi diversi rispetto ai suoi compagni. Lo stesso era già successo a Pedro, Pastore, Fazio, Santon, Coric e tutti gli altri calciatori che la società aveva considerato fuori dal proprio progetto fin quando non sono poi stati ceduti. Nei prossimi giorni, inoltre, il club prenderà provvedimenti disciplinari nei confronti di Zaniolo e come ogni fine mercato ci sarà la conferenza stampa di Tiago Pinto che tornerà sull'argomento.