Dia e Vilhena trascinano la Salernitana, scivolone del Lecce

Sembra essere tornato il sereno in casa della Salernitana, grazie a un colpo da 3 punti in casa del Lecce. Finisce 2-1 a favore della squadra di Davide Nicola, che cancella con un colpo di spugna il difficile momento coinciso con il doppio stop in campionato (Atalanta e Napoli), l'esonero e reintegro del tecnico. E' bastata una partenza-sprint nella prima frazione di gioco, a segno con Dia (5') e Vilenha (20'), con Strefezza (23') che prova a riaprire la partita, per portare a casa il successo. Gli ospiti nella ripresa gestiscono con assoluta tranquillità il vantaggio, con la formazione di Marco Baroni decisamente in serata-no. Una vittoria, quella dei campania, che arriva dopo quasi tre mesi grazie a una buona prestazione, con il senegalese Dia sugli scudi con gol e assist. Tre punti e sorpasso sul Lecce in classifica, ma giallorossi che conservano un vantaggio al momento tranquillo sul Verona terz'ultimo. Baroni sceglie il tridente offensivo con Oudin, Colombo e Strefezza, con Maleh a centrocampo preferito a Gonzalez. Nicola sul fronte opposto manda subito in campo il nuovo arrivato Troost Ekong, in attacco il duo Piatek-Dia, solo panchina per Crnigoj. Pronti via e passa subito la Salernitana al 5'. Sfera vagante all'imputato dell'area del Lecce per una corta respinta di Pezzella, Dia raccoglie e calcia di prima intenzione dal limite dell'area, conclusione che si insacca all'angolo della porta di Falcone, apparso sorpreso dal fendente dell'attaccante granata Per Dia ottava realizzazione stagionale. Sono gli ospiti a comandare il gioco e mostrarsi più aggressivi, rispetto a un Lecce apparso tramortito dopo la rete subita. E il raddoppio Salernitana si concretizza al 20'. Dia, sempre lui, lavora la sfera al limite dell'area, pallone che raggiunge Vilenha che, a tu per tu con Falcone, non sbaglia. Ospiti avanti per 2-0, ma il Lecce trova il guizzo per riaprire subito i giochi. Azione di sfondamento sulla sinistra con cross a centro area, controllo imperfetto di Strefezza che poi rimedia con un tocco di punta che beffa Ochoa (23'). La rete galvanizza i padroni di casa che ritrovano ritmo e gioco, ma dimostrano una certa imprecisione nella finalizzazione. La partita comincia a farsi spigolosa e ne fanno la spesa Coulibaly e Bradaric, che si prendono un giallo per interventi alquanto rudi. Il Lecce nella ripresa rientra con maggiore intensità alla ricerca del pareggio, ma perde subito Maleh (infortunio e giallo) sostituito da Gonzalez. Baroni si gioca anche la carta Ceeasy (70') in avanti, che rileva un appannato Colombo. Le squadre si allungano e gli spazi si aprono su entrambi i fronti, ma è la lucidità a mancare. Ancora cambi in casa Lecce: dentro Banda e Akildse, fuori Strefezza e Blin. I ritmi sono un pò calati e gli ospiti provano a gestire il vantaggio, con il Lecce che cerca nuova linfa dagli innesti in corso. Ma i padroni di casa appaiono stanchi, e la Salernitana chiude senza problemi i varchi difensivi.