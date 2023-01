Calcio: Figc; ecco motore ricerca su decisioni giudici 2/o grado

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Sul sito istituzionale della Figc è disponibile da oggi un motore di ricerca sull'archivio documentale delle decisioni dei giudici di secondo grado della Federcalcio, massimo organo di giustizia interno. Lo rende noto la stessa Figc, sottolineando che così la giustizia sportiva federale propone un nuovo servizio, in grado di offrire un ulteriore contributo in termini di efficienza e trasparenza.

Il software, sviluppato dalla Federazione con Elog, l'azienda che cura la gestione del portale federale, permette di consultare le decisioni delle Corti degli ultimi 20 anni e, per l'ultimo triennio, anche le massime giurisprudenziali da esse derivanti, ovvero una o più brevi frasi che riassumono sinteticamente il principio di diritto affermato nella sentenza stessa, seguito talvolta da una breve descrizione della fattispecie concreta su cui il giudice si è pronunciato e rappresentano dunque criterio e misura della prevedibilità delle decisioni giudiziarie future.

La ricerca può essere filtrata tramite molteplici criteri: stagione sportiva, periodo di interesse, tipologia del provvedimento, ma il grande valore aggiunto è che potrà essere effettuata anche una ricerca libera, tramite parole chiave.

Anche nelle massime giurisprudenziali sarà possibile effettuare le stesse ricerche e accedere alla massima corrispondente ai criteri di filtro indicati e anche ai provvedimenti da cui la stessa deriva. Il motore di ricerca così sviluppato per le decisioni dei giudici di secondo grado sarà progressivamente esteso nei prossimi mesi anche agli altri organi di giustizia sportiva Figc.

L'ampia serie di funzionalità disponibili, semplifica le attività di ricerca e consultazione, soprattutto per le figure direttamente coinvolte nel sistema: quelle all'interno degli organi federali e quelle al fianco delle parti coinvolte nei procedimenti. (ANSA).