Salernitana: Iervolino, giusto che Nicola abbia un'altra chance

(ANSA) - SALERNO, 18 GEN - "Forse se non perdi una persona, non capisci mai quanto ti manca e quanto ti mancherà". Lo ha detto Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, spiegando in conferenza stampa i motivi del reintegro in panchina di Davide Nicola, l'allenatore che era stato esonerato nella mattinata di lunedì.

"Ieri è successa una cosa unica nel calcio: ci siamo sentiti io e il mister per il tramite del ds. Nicola voleva parlarmi e mandarmi un messaggio di voler tornare ad allenare - ha spiegato il numero uno del club -. Qui non si parla solo di calcio ma di storie di uomini. Lui mi ha detto cose importanti sulla città, sui tifosi, sulla mia persona. È giusto, quindi, che Nicola abbia un'altra chance, con l'impegno di non subire più mortificazioni come quella di Bergamo". (ANSA).